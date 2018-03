L’Inter è vicina a chiudere un colpo di mercato in prospettiva. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport che spiega come i nerazzurri siano ormai ai dettagli per il giovane portiere classe ’99, Andriy Lunin. Sul giocatore che ha già esordito con la nazionale maggiore ucraina c’è anche l’interesse del Liverpool e della Juventus, oltre che offerte vere e proprie fatte pervenire da Real Sociedad, Lipsia, Wolfsburg e Watford.



LA CIFRA E IL PIANO - Il progetto sportivo più convincente, secondo la “rosea”, sembra però essere proprio quello dell’Inter, che a Lunin ha proposto di andare in prestito un paio di anni in Italia per abituarsi gradualmente alla Serie A, con l’obiettivo di diventare poi il titolare della società nerazzurra. L’Inter ha tutta l’intenzione di accelerare la trattativa per anticipare la concorrenza sul tempo, dato che Martedì scorso 17 scout si sono accreditati per la partita tra Inghilterra e Ucraina Under 21 a Sheffield per seguirlo. Attualmente il prezzo del cartellino di Lunin è inferiore ai 10 milioni di euro.