L'Inter si muove sul mercato, non solo a centrocampo ma soprattutto in difesa dove Sabatini ha già individuato diversi nomi di prospettiva da poter regalare a Spalletti. Su tutti Davinson Sanchez, che però l'Ajax ha fatto sapere (parola del ds Overmars) di valutare non meno di 40 milioni di euro: e allora via al piano B che porta a Londra, più precisamente a Stamford Bridge.



SOGNI BLUES - Andreas Christensen è il nome nuovo per la retroguardia nerazzurra: danese classe '96, la scorsa stagione ha vissuto un'ottima stagione in prestito al Borussia Monchengladbach che ha convinto il Chelsea a riportarlo a casa. Anche perché il rendimento in Bundesliga ha fatto lievitare il costo del cartellino: come riferisce Il Corriere dello Sport infatti servono almeno 30 milioni di euro per convincere i Blues a lasciarlo partire, nonostante nelle gerarchie di Conte abbia davanti Cahill, David Luiz e il prossimo acquisto Rudiger, senza contare il dualismo con Zouma. Il prezzo non è low costa ma non spaventa l'Inter: primi contatti esplorativi con il Chelsea, la trattativa può entrare nel vivo nelle prossime settimane.