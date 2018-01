L'affare Inter-Santos per il prestito di Gabigol non è destinato a chiudersi in tempi brevi. Il club nerazzurro non vuole andare incontro al club brasiliano e ha fissato dei paletti importanti per l'operazione. Prestito sì ma oneroso da 3 milioni e ingaggio pagato almeno in parte del club paulista che, invece, non vuole spendere un euro per l'affare pagando solo una piccolissima parte dell'ingaggio.