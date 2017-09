L'Inter rincorre la Champions e per raggiungerla non potrà sprecare tutti i punti lasciati per strada lo scorso anno. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come siano stati addirittura 19 i punti persi dai nerazzurri contro le squadre cosiddette piccole.



"Di fatto non bisogna sperperare punti contro le cosiddette «medio-piccole. Sono stati per esempio 19 i punti lasciati per strada nello scorso campionato contro le squadre della seconda metà della classifica, quelle classificate insomma dall’undicesimo al ventesimo posto. Di questi 19 punti ben 10 buttati via in casa, al Meazza, contro Palermo (1-1), Bologna (1-1), Cagliari (1-2) e Sassuolo (1-2). Pesantissimi fra l’altro anche i sei punti persi nei 180’ contro la Sampdoria, decima classificata".