L'Inter vuole provarci davvero. E punta Keita Baldé: dopo l'incontro di venerdì sera a Roma con la Lazio, i margini per l'operazione sull'attaccante senegalese classe '95 sono aumentati. Ausilio e Sabatini stanno cercando l'incastro giusto con Lotito, specialmente a livello di formula visto il contratto a scadenza nel 2018 per Keita; e adesso si prova a fare sul serio dopo aver mollato Schick e vista la situazione delicata dell'attaccante biancoceleste a pochi giorni da fine mercato.



GLI SVILUPPI - Keita infatti non è stato convocato neanche per l'impegno della Lazio contro il Chievo, rischia una stagione intera ai margini perché non rinnoverà e proprio su questo fattore fa leva l'inserimento dell'Inter. Ma c'è la Juventus che rimane in vantaggio: da quando i nerazzurri si sono inseriti, Marotta e Paratici sono tornati alla carica con la Lazio per trattare dopo i 15 milioni più 5 di bonus rifiutati da Lotito prima della Supercoppa. La Juve ha da tempo il sì del giocatore e rimane in controllo, ma l'Inter vuole inserirsi e convincerlo. Perché un giocatore come Keita non puó restar fuori un anno. Ecco il piano nerazzurro, contatti in corso: la sfida tra Inter e Juve è aperta...