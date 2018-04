L'Inter ha un conto aperto con la fortuna. Finora sono 21 i legni colpiti dagli uomini di Spalletti, questo è il dato pubblicato da TuttoSport, che spiega come tra i nerazzurri sia Perisic quello fermato più volte sul più bello.



“L’Inter ha colpito ben 21 legni nelle prime 31 giornate, come indicano i dati della Lega Serie A. Primato assoluto: la Roma segue a 18 e il Napoli a 16. Più staccate Juventus con 13; Fiorentina, Sassuolo e Spal con 12. I recordman nerazzurri sono Perisic e Skriniar con 4 tra pali e traverse. Poi Candreva con 3; D’Ambrosio, Icardi, Brozovic e Vecino con 2; Cancelo e Rafinha con 1. Il brasiliano è entrato in graduatoria domenica a Torino contro i granata in una partita emblematica, con i nerazzurri all’assalto fermati anche dai legni”.