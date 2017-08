Alla fine nessun top player ha preso la via di Appiano Gentile. Il mercato svolto da Suning non ha portato i colpi sperati e come scrive la Gazzetta dello Sport, l'unica strada alternativa è quella rapprentata dal recupero di alcuni calciatori che la scorsa stagione hanno reso sotto le proprie aspettative.



“Il mercato dell’Inter si autofinanzia in tutti i sensi. Perché Luciano Spalletti è chiamato dalla società a ridare lustro a «stelle un po’ impolverate» (ipse dixit) e a cercare di colmare un gap da 25-30 punti – tanto era staccato il trio Juve-Roma-Napoli alla fine della scorsa stagione – malgrado un mercato diverso da quanto annunciato a giugno. L’unica strada alternativa ai top player sono innesti funzionali e il recupero di gente uscita rimpicciolita dalla scorsa primavera. Gente che si muove soprattutto a centrocampo, settore nevralgico dove di fatto non aveva deluso soltanto il Gagliardini dei primi due mesi. Banega e Kondogbia sono partiti, il percorso inverso lo hanno fatto Borja Valero e Vecino. Nomi che magari non eccitavano la folla, ma che si stanno rivelando efficaci nella quadra spallettiana".