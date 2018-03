In casa Inter, il direttore sportivo Piero Ausilio continua a lavorare per portare alla corte di Spalletti Praet, centrocampista belga della Sampdoria. Stando a Tuttosport, il club nerazzurro vorrebbe girare ai blucerchiati Yuto Nagatomo - ora in prestito al Galatasaray - e i giovani Marco Carraro e Nicolò Zaniolo per abbassare le pretese del presidente Ferrero.