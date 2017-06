L'Inter ha ufficializzato le date della tournèe estiva in Cina. Il club nerazzurro ha presentato sul proprio sito ufficiale il programma della full immersion che ci sarà in oriente fra Nanchino, Changzhou e Singapore.



LE DATE - 4 partite in 8 giorni con la prima gara che vedrà l'Inter affrontare lo Schalke 04 a Changzhou il 21 luglio. Il 24 luglio a Nanchino (città di Suning) non ci sarà il derby con il Milan, ma si terrà invece una sfida con il Lione. Successivamente l'Inter si sposterà a Singapore e giocherà il 27 luglio contro il Bayern Monaco e infine chiuderà la tourneé sempre a Singapore affrontando il Chelsea di Antonio Conte il 29 luglio.



SPONSOR IN ARRIVO - Suning punta molto sulla tournèe estiva perchè da questa entreranno nelle casse nerazzurre numerosi incassi relativi a partnership commerciali. La prima è già stata annunciata dal club che ha confermato prima attraverso il design del logo della tournée e poi con l'apposizione del logo, la sponsorizzazione di SWM Motors.