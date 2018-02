Secondo quanto riportato dal sito ntv.com in Turchia emergono i dettagli dell'operazione che ha portato il terzino giapponese Yuto Nagatomo in prestito al Galatasaray dall'Inter.



Il prestito è costato 700mila euro di parte fissa a cui va aggiunta una somma di 200mila euro in caso di vittoria della Süper Lig e di altri 100mila per la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League.