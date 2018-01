Il Cagliari ha chiuso per il prestito del centrale brasiliano dalla Roma: Giulini ha battuto così il Genoa nella corsa a Castan, che ha superato Caldirola (Werder) nelle preferenze di Lopez. Oggi è atteso per visite e firma. Per la fascia restano valide le candidature di Letizia (Benevento) e Maxi Olivera (Fiorentina). Dodò (Samp) è stato proposto, come alla Spal, ma per ora il giocatore dice no a ogni destinazione. Si valuta sempre Bessa (Verona, ci sono Samp e Fiorentina), ma non è facile. In uscita Van der Wiel verso il Nizza. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Pinamonti (Inter) è la prima idea per l’attacco.



Il giovane attaccante dell'Inter ha ricevuto altre offerte in Serie A (Crotone e Chievo) e B, nonché da un club estero: il Wolverhampton (seconda divisione inglese). Per questo, come si legge su Tuttosport, l’Inter sta facendo delle valutazioni sul futuro del ragazzo. Molto dipenderà dalla portata degli obiettivi di mercato che la società potrà fare arrivare, soprattutto per quanto riguarda la zona da centrocampo in su. Senza contare che sulla scelta di trattenere o meno Pinamonti potrebbe influire la possibilità di avere un attaccante in più da aggregare alla Primavera di Vecchi per giocare la Youth League.