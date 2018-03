L'Inter ha acquistato Lautaro Martinez. Il colpo è ormai definito e la conferma è arrivata negli ultimi giorni da parte di tutte le componenti in causa.



Eppure negli ultimi giorni in Spagna serpeggiava il dubbio sul fatto che l'Atletico Madrid, con cui Lautaro aveva firmato un preaccordo, potesse impugnare quel contratto davanti alla FIFA annullando l'accordo con i nerazzurri.



Secondo quanto riportato oggi da Marca i Colchoneros non possono però agire legalmente contro l'Inter. Lautaro ha infatti un contratto fino al 2020 con il Racing con cui però non era stato ancora siglato alcun accordo di vendita.