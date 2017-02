Tutto abbastanza prevedibile. Allo Stadium la Juventus ha battuto l’Inter 1-0, vendicandosi della sconfitta dell’andata.(28esima vittoria consecutiva fra le mura amiche); se a questo si aggiunge poi lo stato di forma eccellente di alcuni interpreti (su tutti, Dybala), la cosa diventa quasi impossibile. Ancora prevedibile, il modulo con cui è scesa in campo la Signora. Mantenendo fede alle ultime tre prestazioni brillanti dei suoi ragazzi, Allegri ha confermato un 4-2-3-1 spregiudicato solo sulla carta, nei fatti molto ordinato e rispettoso dell’avversario.. La qualità dei bianconeri e insieme la battuta d’arresto con la Lazio in Coppa Italia, hanno costretto il tecnico parmigiano a orientarsi su una difesa a tre. Murillo in posizione di centrale laterale destro, il nome nuovo, con l’idea di curare Mandzukic e rinfoltire a un tempo la zona centrale della difesa, insidiata da Dybala e Higuain. Al posto di Ansaldi, però, sulla corsia di sinistra, Pioli ha spostato D’Ambrosio.. Già dal calcio d’inizio possiamo immortalare le novità dello schieramento dell’Inter (immagini Sky Sport). Ma Pioli si è messo così solo per difendersi meglio?La risposta è noSi notino le posizioni che in partenza vanno ad occupare Perisic e Joao Mario. Sopra ho definito l’assetto dell’Inter un 3-4-3, ma sarebbe molto approssimativo fermarsi a questi numeri. Intanto il tridente, molto anomalo, non si distende mai in ampiezza. Il portoghese e il croato stanno preferibilmente raccolti, a ridosso di Icardi, e la massima distanza che intercorre tra loro è più o meno questa.. Anche Perisic lo fa, benché dei due sia il più “ala”, come tipologia di giocatore. In questo modo si viene a creare una sorta di triangolo schiacciato sul lato forte del campo, che con l’inserimento in questo caso di D’Ambrosio, dalla parte opposta, ripristina quasi il 3-1 del 4-2-3-1 caro a Pioli. Dunque un 3-4-3 asimmetrico, se vogliamo, molto fluido.Joao Mario, naturalmente, effettua questo spostamento verso l’interno con grande propensione, essendo lui abituato a giocare sulla trequarti. Eccolo a ridosso di Icardi, mentre Perisic viene lanciato in fascia da Brozovic.In entrambi i casi, è palese il sacrificio di Candreva, il quale o viene chiuso o resta troppo indietro, lontano dall’area avversaria.Soltanto due volte l’esterno della Nazionale si è affacciato pericolosamente in area avversaria; in tutti e due i casi è stato ignorato, vuoi perché Perisic non ha cambiato gioco in tempo in un contropiede intorno al 10’, vuoi perché Joao Mario, negli sviluppi della situazione che riportiamo qui sotto, ha preferito il tiro dal limite., che non dobbiamo confondere con il 3-4-2-1 della Fiorentina, dove i due trequartisti sono molto meno attaccanti di Perisic e Joao Mario. Saltato il centrocampo juventino con una palla lunga, Perisic stacca con Bonucci e arriva per primo sul pallone. Dietro di lui, Icardi si butta nello spazio abbandonato dal centrale bianconero. Farà poi la sponda per Joao Mario che, appunto dal limite, incrocerà il tiro sul primo palo invece che servire Candreva libero sulla destra.Come anche metà del tempo ha giocato l’Inter, spentasi dopo il capolavoro di Cuadrado (45’). Non sono infatti bastati i cambi per trasformare i nerazzurri. L’ingresso di Eder per Candreva, e il conseguente spostamento di Perisic a destra non ha dato frutto. Così come l’avvicendamento successivo, con Palacio al posto di Joao Mario. Di fatto, non è cambiato nulla.. Episodi arbitrali a parte (visto che non è questa la sede per parlarne), possiamo dire di aver visto un gran bel primo tempo. Il gap si è ridotto.