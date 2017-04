L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori sull'Inter e spiega come nonostante la stima, che Suning ripone in Pioli, il tecnico emiliano sia ormai destinato a lasciare Appiano Gentile al termine dell'attuale campionato.



IL RITIRO - "La decisione del ritiro è stata presa dalla dirigenza e da Steven Zhang. Vidimata poi dal boss Jindong e da Erick Thohir, che dovrebbero arrivare a Milano a giorni, anche per strigliare la squadra di persona. Mr. Suning ha appena provveduto con quelli dello Jiangsu, ultimi in Cina..."



CALCIATORI RESPONSABILI - "Diversa la situazione di Pioli, di cui viene tessuto l’elogio umano e professionale, salvo sviare sul tema legato al futuro. La fiducia è legata a stima sincera, ma anche all’esigenza di mettere la squadra davanti alle proprie responsabilità. Al di là della probabile epurazione di chi in campo non ha dimostrato di avere capito cosa rappresenti la maglia nerazzurra, Pioli infatti a questo punto non è più spendibile per la prossima stagione".