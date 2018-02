L'Inter ha perso la bussola ma Luciano Spalletti preferisce non ricorrere ancora ai modi bruschi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico toscano stia cercando di fungere da psicologo in questo delicato momento della stagione.



“Nella Roma c’era gente di personalità che se «aggredita» poi rispondeva mangiandosi il campo il giorno dopo. All’Inter la fragilità è sotto agli occhi di tutti, così come la mancanza di veri leader. Urlare in faccia ai suoi secondo Spalletti provocherebbe solo un effetto boomerang”.