L’Inter aspetta il via libera del Manchester City per Mangala, grazie alla volontà del calciatore. In serata aspetta buone notizie. Intanto, sono confermate le voci della serata di ieri, indiscrezioni della Bild, sull’interesse per Howedes (capitano dello Schalke 04) seguito anche dalla Juventus. Lo stesso Howedes ha aggiunto che non si sente pronto per un’esperienza lontano dalla Bundesliga, ma possono essere dichiarazioni strategiche. Una cosa è sicura: almeno per ora lo Schalke non intende cederlo in prestito con diritto di riscatto. Il discorso vale per Mustafi dell’Arsenal. Ma intanto nella lista per la difesa una new entry: quella di Sakho del Liverpool, secondo quanto riporta Sportitalia.