Matteo Superbi, direttore sportivo della Virtus Entella, parla ai cronitsi presenti, del nuovo acquisto dell'Inter, Niccolò Zaniolo, centrocampista classe '99: "Quando un giovane cresciuto da noi arriva in un club di questo livello è una soddisfazione per tutti quelli che gli sono stati vicini nel suo percorso di crescita. Non è un punto d'arrivo ma un punto di partenza. E' stata una vera e propria esplosione, tutti i club più importanti italiani ci hanno contattato, ma l'Inter è stato quello che più ha creduto nelle qualità di Niccolò.



Non so cosa farà l'Inter. Dovrà mettersi a disposizione, se non sarà della Prima Squadra sarà in Primavera, è un '99. Ha già fatto sette partite in Serie B, ha fatto già un percorso che va oltre la Primavera. Partirà in questa tournée in Cina e starà a lui mettersi in mostra.



Niccolò è da Serie A, è il prospetto più importante che abbiamo avuto. Ha qualità fisiche e tecniche. Biosgnerà dargli un ruolo preciso, perché in crescita, starà ai tecnici dell'Inter dargli un ruolo preciso. Deve completare la sua maturazione, ha prerogative importanti. E' un giocatore vero".