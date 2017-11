Intervistato da Inter Tv Eder parla del pareggio contro il Torino.



“Il mio gol facile? È sempre importante buttarla dentro. Volevamo la vittoria a tutti i costi e nel secondo abbiamo alzato un po’ il ritmo, ma dopo aver subito la loro rete siamo andati un po’ in difficoltà. Poi c’è stata la reazione che ci ha permesso di portare a casa questo pareggio. Volevamo la vittoria, ma sempre meglio non perdere. Il Torino si è chiuso bene, abbiamo avuto un po’ di difficoltà e quando torneremo dalle nazionali vedremo con il mister cosa abbiamo fatto di buono e cosa no. Oggi c'erano tanti tifosi a spingerci, volevano la vittoria, come noi, ma è stato importante non perdere. Magari non tutti si aspettavano all’inizio questi risultati, ora dobbiamo solo continuare, non ci scoraggiamo, sappiamo che il calcio è questo. Noi ci crediamo, il nostro obiettivo è la Champions, andiamo avanti così. Abbiamo fatto di tutto per vincere oggi”.