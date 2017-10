Dalla vittoria in Albania (con la Nazionale) torna contento anche Eder, per la prima volta in stagione titolare dal primo minuto. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'ex Samp sia pronto ad affrontare il derby al massimo.



"Da Scutari torna soddisfatto anche Eder, alla prima da titolare in una stagione in cui Spalletti – che pure lo stima moltissimo – ha sempre preferito farlo partire dalla panchina. Muovendosi al fianco (ma spesso anche alle spalle) di Immobile – in quello che sarebbe il ruolo da titolare interista, a meno che non giochi da prima punta al posto di Icardi –, l’oriundo ci ha messo il consueto impegno ma in più di un’occasione ha sbagliato tempi e modi della giocata negli ultimi 30 metri, avvalorando la tesi spallettiana che l’ex Samp sia più efficace nell’ultima mezz’ora, contro avversari meno freschi. Resta il fatto che una gara intera (89’ lunedì, contro i 78’ messi insieme con l’Inter) aiuta il morale e pure la gamba".