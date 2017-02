Nessun dubbio nell'indicare quello che è stato il protagonista di giornata in casa nerazzurra: la palma di migliore in campo va all'ex sampdoriano Eder, autore di un gol e un assist, oltre che di una prova di grande sacrificio. Le maggiori testate giornalistiche lo premiano con un 7,5 in pagella.



CM.COM 7,5: “Lavora con la seta: gol di petto, assist delicatissimo d’esterno. Solo colpi per palati fini”.



Gazzetta dello Sport 7,5: “Non era titolare in campionato da due mesi, sembra voler recuperare il tempo perduto. Gol, assist, altri inviti e corse ovunque. Tre reti nelle ultime tre gare in casa in A, giusta l’ovazione al cambio”.



Corriere dello Sport 7,5: “Terzo gol nelle ultime tre presenze al Meazza e sesto centro del suo 2017-17. Da ex di turno, decide il match ed è immarcabile".



La Repubblica 7,5: “Un gol e l’assist per il 2-0, un rigore non visto, tanto sbattersi. Sostituisce Perisic alla perfezione”.



Corriere della Sera: 7,5: “Lesto a segnare di petto il vantaggio. L’assist sul raddoppio è un colpo di classe d’esterno”