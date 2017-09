Ormai non perde occasione per dimostrarlo. Quest’oggi al San Siro come martedì sera al Dall’Ara: Eder entra dalla panchina e cambia la partita. Con un rigore guadagnato a Bologna e con una serie infinita di accelerazioni a Milano, che hanno di fatto messo in ginocchia la retroguardia ligure, ordinata e attenta fino all’ingresso in campo dell’italo-brasiliano.



LEADER PER SACRIFICIO - In molti oggi lo davano tra i titolari dopo la buona prestazione di Bologna, ma Spalletti ha preferito dare spazio a Brozovic sulla trequarti. Nessun problema per Eder, che si è seduto in panchina con la giusta mentalità. Sembra scontano, non lo è. Proprio per questo l’ex Sampdoria è diventato tra i leader dello spogliatoio nerazzurro, per la capacità di mettersi a disposizione della squadra e per le qualità che gli consentono di invertire le sorti del match quando chiamato in causa.



FUTURO TREQUARTISTA? - Probabilmente meriterebbe più spazio, forse proprio accanto a Icardi, ma al momento Spalletti non prevede un cambio modulo, seppur stimi oltremodo Eder. Anzi, proprio il tecnico toscano lo ha tolto dal mercato quando Ausilio e Sabatini hanno provato ad inserirlo in qualche scambio. Contro il Genoa è entrato al posto di Candreva, ma all’ingresso in campo è andato a occupare la posizione a ridosso della punta, mentre è stato Brozovic ad allargarsi sulla destra. Un segnale chiaro quello di Spalletti, che non vuole sprecare le qualità di Eder ai margini del rettangolo di gioco. Può essere lui il futuro trequartista alle spalle di Icardi? L’ex tecnico giallorosso lavora anche su questo.