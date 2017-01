Eder, attaccante dell'Inter, ha parlato a Premium Sport dopo la vittoria con il Chievo: "Penso che stiamo lavorando bene, sapevamo che per risalire in classifica dovevamo fare così. Da quando è arrivato Pioli sono cambiate tante cose. Siamo contenti ma non basta: abbiamo perso un po' di strada. E' quasi un anno che sono qui e non ho mai visto un gruppo così compatto da quando è arrivato Pioli. Quelli che sono fuori devono lavorare sempre al massimo per fare bene quando vengono chiamati in causa. Pioli è stato molto bravo a compattare il gruppo e a far sentire tutti importanti. Champions? Pensiamo a partita dopo partita. In campionato abbiamo buttato via già troppi punti. Non possiamo sbagliare".