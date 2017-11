Pari casalingo per l’Inter che raggiunge il Torino grazie al gol di. Queste le parole dell'attaccante a fine gara a Premium Sport: “Dispiace per questo pareggio, i tifosi hanno riempito San Siro per portarci alla vittoria. L’impegno però c’è stato, primo tempo magari sotto tono, ma nella ripresa abbiamo avuto tante occasioni. Torino è una buona squadra, abbiamo messo grande voglia, ma dopo gol loro la partita si è complicata. Quando non si vince l’importante è non perdere, preferivo la vittoria della squadra che il mio gol. Prendiamo comunque questo punto che muove la classifica, dalla prossima cercheremo di fare meglio”.