Non c’è assolutamente alcun dubbio sulla stima che Luciano Spalletti nutre verso Eder. Anzi, è stato proprio il tecnico toscano a togliere con forza l’ex Sampdoria dal mercato, quando Ausilio e Sabatini sembravano intenzionati ad inserirlo in qualche scambio che poi non si è concretizzato. A convincere Spalletti non è stato solo l’ottimo precampionato condito da tanti gol, ma anche uno schietto dialogo chiarificatore.



TURNOVER IN VISTA - Eder ha accettato il ruolo di vice Icardi dimostrando grande attaccamento alla maglia e interesse verso il progetto impostato dal nuovo allenatore. L’ex Sampdoria non vive alcun tormento interiore, basta osservarlo nel modo di esultare mentre dalla panchina segue chi è in campo, ma è chiaro che adesso inizia anche lui a scalpitare. Ecco perché martedì contro il Bologna potrebbe essere il suo turno. Tre gare in una settimana rischiano di farsi sentire nelle gambe degli uomini di Spalletti, mentre Eder potrebbe dare respiro sia a Perisic che a Icardi. Già contro Roma e Crotone il tecnico toscano aveva pensato a lui per capovolgere le sorti di un match che stava per mettersi male, poi i nerazzurri hanno saputo reagire diversamente facendo tornare Spalletti sui propri passi.



FATTORE AVVERSO - Eder ha finora totalizzato 8 minuti in quattro partite di campionato. Un bottino decisamente esiguo per un attaccante del suo livello. Al momento Spalletti non lo ha mai inserito nelle rotazioni degli uomini da schierare in appoggio alla punta: in quel ruolo si sono alternati Joao Mario, Brozovic e Borja Valero e anche questo è un fattore che gioca in svantaggio di Eder. Davanti a lui ci sono Icardi e Perisic, che in questo momento sono semplicemente insostituibili per l’Inter.