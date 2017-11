Dieci minuti. Tanto è bastato domenica a Eder per entrare e riacciuffare una partita, quella contro il Torino, che era diventata più complicata del previsto per l'Inter. Una rete, la prima stagionale per lui, arrivata pochi giorni dopo l'annuncio del rinnovo di contratto con la società nerazzurra che, nonostante l'italobrasiliano non sia un titolare fisso, ha voluto comunque prolungare di un anno, fino al 2021, il suo precedente accordo.



UN GOL ALLE CRITICHE - Proprio per il fatto di non essere tra gli 11 che abitualmente Luciano Spalletti sceglie per giocare dal primo minuto, erano piovute tante critiche da parte dei tifosi interisti nei confronti del club. Quello che al di fuori dello spogliatoio in pochi sanno è però l'importanza che ha Eder per il gruppo nerazzurro, per lo spirito e la grinta che mette in ogni allenamento e ogni partita in cui viene chiamato in causa. Caratteristiche che gli valgono anche una presenza fissa nella Nazionale prima di Antonio Conte e ora di Giampiero Ventura.



L'UOMO DI SPALLETTI - Non a caso contro il Toro, in un momento di difficoltà, Spalletti ha deciso di affidarsi proprio all'ex Sampdoria. Un calciatore che "vale per tre", come aveva anticipato sabato lo stesso allenatore interista: "Sono contento del suo rinnovo, hanno prolungato tre calciatori perchè fa tre ruoli in maniera perfetta e sul quarto ci si può lavorare. In tutto quello che fa, si vede che è un calciatore da Inter". Più che "quanto", conta "come" uno gioca. Eder lo sa e lo dimostra in ogni occasione.



@marcodemi90