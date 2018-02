Ancora un gol per Eder, protagonista nel 2-1 dell'Inter al Bologna. Al fischio finale, l'attaccante nerazzurro ha parlato a Sky Sport: "Ci tenevamo a vincere, è ancor più bello che questa vittoria sia arrivata dopo una sfida di sacrificio. Dobbiamo andare avanti così, siamo al terzo posto in classifica dietro a Napoli e Juve e quindi stiamo rispettando gli obiettivi societari. Lottiamo tutti per lo stesso obiettivo, siamo lì fino alla fine. La Champions? Lazio e Roma sono due squadre forti, credo sarà una lotta molto interessante. Icardi? Mi fa piacere aver aiutato la squadra, ma Mauro è importantissimo e spero che possa subito recuperare. Abbiamo bisogno di lui. Lo spogliatoio è unito, il mister lo sa e dà grande fiducia a tutti. Con questi social oramai se non metti un like a uno rispetto ad un altro si crea polemica, ma posso garantire che lo spogliatoio sia unito".