Non solo fischi, qualcuno ha provato a scagliarsi contro Brozovic ma gli steward del Meazza hanno tempestivamente allontanato la minaccia. Questo è quanto scrive l'edizione odierna de "La Repubblica".



“Brozovic che a parte l’assist per il gol di Eder dopo 91' fa infuriare tutti per la sua indolenza, esce tra i fischi e applaude polemico il pubblico, mentre Spalletti lo implora: «Stai zitto». Visti steward dietro la panchina interista trattenere a fatica energumeni che volevano passare alle vie di fatto con il Brozovic medesimo, che con questi comportamenti « si tira fuori da solo » , chioserà il mister. E intanto Miranda in caduta libera che riesce, in un colpo solo, a svirgolare un rinvio, a infortunarsi e a mandare in porta Palacio, che segna l’ 1- 1 e poi, anima tenera e candida, chiede davvero scusa alla sua ex curva mentre i compagni lo abbracciano”.