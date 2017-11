L'Inter vola in campionato, segna record in campo grazie al lavoro di Luciano Spalletti ma ci sono ancora tanti capitoli, soprattutto societari, ancora da sbrogliare. Il club nerazzurro ha da poco chiuso il bilancio consolidato per la stagione 2016/17 e si appresta a vivere in vista del 2018 un periodo di cambiamento, seppur marginale. Suning resterà fortemente alla guida della società nerazzurra, ma va definito in tempi brevi ciò che ne sarà di Erick Thohir.



LA RICHIESTA DI LASCIARE - Lo scorso luglio il tycoon indonesiano, che prelevò l'Inter da Massimo Moratti salvo poi rivenderla proprio a Suning, dichiarò apertamente di voler uscire dal club nerazzurro: "All'ultimo incontro con gli azionisti ho proposto di uscire dall'Inter, ma loro hanno detto che andava bene così. Cambiamenti? Non so se ce ne saranno nei prossimi 3 o 6 mesi. Chiaramente ora la mia priorità è il successo degli Asian Games". L'indicazione temporale, allora, non fu casuale perchè oggi, il 31,05% di quote societarie possiedute da Thohir è nuovamente in vendita.



GIA' PARTITA LA RICERCA - Secondo quanto riportato da Carlo Festa nel suo blog per il Sole 24 Ore dopo le smentite sulle indiscrezioni che volevano Massimo Moratti come acquirente, ora gli ultimi rumors finanziari indicano movimenti di gruppi a Londra per subentrare al posto di Thohir. Ma c'è di più perchè soprattutto in caso di ingresso in Champions League dell'Inter il valore delle azioni nerazzurre salirà vertiginosamente e sarebbe ancora più conveniente per l'indonesiano la cessione delle quote.