Entro mercoledì, Luciano Spalletti potrebbe già ricevere il suo primo regalo dal mercato. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che conferma come i nerazzurri stiano schiacciando il pedale dell'acceleratore per raggiungere l'accordo con la Roma per il centrale difensivo, Antonio Rudiger. A richiederlo a gran voce è lo stesso Luciano Spalletti.



CAPITOLO ESTERNI - Intanto domani i nerazzurri ripartiranno alla carica per l'esterno del Nizza, Dalbert. C'è già l'accordo con il calciatore, manca, invece, quello con la società francese, che continua a chiedere 15 milioni, mentre i nerazzurri rimangono fermi a 12. La distanza è minima e l'accordo sembra a un passo.