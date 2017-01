Foram positivas as tratativas entre @_felipemelo_ e @Inter . Qualquer informação, a partir de agora, será com a @SEPalmeiras . — Fair Play Assessoria (@Fair_Play) 3 gennaio 2017

Il mediano brasiliano classe 1983, che era in scadenza di contratto a giugno, giocherà nel Palmeiras. La notizia è stata confermata su Twitter dall'agenzia stampa che lavora per lui, Fair Play Assessoria:. Portato in nerazzurro da Mancini che lo aveva allenato pure al Galatasaray, in una stagione e mezza Felipe Melo ha raccolto 38 presenze con la maglia dell'Inter,. L'ultima sul campo del Sassuolo, dove ha giocato la sua ultima partita nel 2016 e in Italia.