Massimo Ferrero ha annunciato di non volersene privare, ma Patrik Schick è nei radar delle migliori squadre europee, compresa l'Inter, che per averlo è disposta a qualche sacrificio. L'edizione odierna de "Il Secolo XIX" prende in considerazione proprio l'eventualità che il club di corso Vittorio Emanuele possa avanzare un'offerta per il giovane attaccante.



“Se ciò avvenisse, e la storia del calciomercato europeo ma anche italiano è piena zeppa di esempi (vero Gabigol? Stesso anno di Schick 1996, stipendio di 2, 7 milioni, arrivato all’Inter per 28 milioni e finora 1 gol), allora la Samp e Ferrero potrebbero mettere davanti i “motivi economici” e dire addio al potenziale fuoriclasse consolandosi con l’incredibile plusvalenza in appena un anno.” Certo è che al momento lo stipendio del giocatore blucerchiato è molto basso (“oggi guadagna una miseria: 380 mila euro l’anno”) e per tenerlo sarà opportuno offrirgliene uno vicino alla doppia cifra".