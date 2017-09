Intervistato da TuttoSport, l'ex difensore dell'Inter, Riccardo Ferri, ha parlato dell'ottimo avvio di campionato di Milan Skriniar e spiegato come però il nerazzurro somigli poco a Walter Samuel.



“Personalmente non li vedo così simili. Samuel aveva una grandissima personalità, temperamento e cattiveria agonistica. Skriniar è più potente fisicamente, ma non è detto che non possa raggiungere i livelli dell’argentino: in fondo è ancora giovane. Sta giocando talmente bene che ne sta beneficiando anche Miranda, tornato ai livelli di due anni fa: sembra che facciano coppia da anni. E’ fondamentale il lavoro che sta facendo su di lui Spalletti, un mago nel lanciare giocatori o rigenerarli. E non sottovaluterei il ruolo di Borja Valero. Skriniar si è calato bene nella realtà nerazzurra, è puntiglioso e attento nelle mercatura. Ha senso della posizione, grandi capacità di apprendimento, bravo nel muoversi sia in maniera autonoma che con i compagni. Sta facendo molto bene in un ruolo che nel recente passato ha creato molte difficoltà a diversi interpreti. Il futuro è tutto dalla sua”.