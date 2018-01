Il futuro di Javier Pastore è sicuramente il giallo più intrigante di questo finale di calciomercato. Il centrocampista argentino vuole lasciare il Paris Saint Germain e ha espresso la sua preferenza per un trasferimento all'Inter soltanto nella serata di sabato.



I contatti fra l'agente del giocatore, Marcelo Simonian, e i dirigenti del club nerazzurro Piero Ausilio e Walter Sabatini sono costanti e continui, ma ancora manca l'apertura al prestito da parte del club parigino anche se continuano ad arrivare segnali positivi per l'Inter.



Parlando ai microfoni di Sky Sport proprio Simonian ha confermato che il PSG non si opporrà alla cessione: "Javier non è in vendita, voglio chiarirlo. Ma il Paris Saint Germain non si opporrebbe a una soluzione che farebbe la sua felicità”.