Espanyol, Valencia e i numerosi club cinesi non potranno fare offerte al ribasso, altrimenti Ever Banega rimarrà all'Inter. Il discorso fatto dal ds Ausilio al suo procuratore, Marcelo Simonian è stato chiaro e il viaggio milanese dell'agente ha ratificato la cifra che i club interessati al centrocampista argentino dovranno portare sul tavolo dei dirigenti nerazzurri. Non meno di 12 milioni di euro, una cifra che aiuterebbe l'Inter, grazie agli 8 milioni di plusvalenza, a sistemare il bilancio in ottica fair play.