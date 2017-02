Fantamercato? Tutt'altro perchè Suning fa sul serio per provare a riportare l'Inter in cima al calcio europeo. E per farlo ha pronto un piano industriale aggressivo con soldi freschi da immettere subito nella società nerazzurra. L'obiettivo numero uno non è però un giocatore, bensì un nuovo allenatore e chi ha stregato tutti, in Europa e perfino in Cina è l'attuale allenatore del Chelsea, Antonio Conte.



DOPPIA OFFERTA - Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, due emissari del gruppo Suning sono stati in queste settimane per due volte a Londra. L'obiettivo? Non solo incontrare, ma anche proporre una doppia offerta al tecnico dei Blues. La prima, da 11 milioni di euro annui, è stata respinta da Conte, il rilancio a 15 milioni netti (120 lordi per un quadriennale) sta invece facendo vacillare il tecnico salentino.



MERCATO DA RECORD - Ma non è tutto, perchè per convincere al 100% Conte, Suning ha scelto di dare al manager del Chelsea ciò che i Blues non sono stati capaci di fare. Un budget praticamente illimitato (da circa 400 milioni) per comprare sul mercato i giocatori di primo piano necessari a rinforzare la rosa. Suning fa sul serio, Conte si sta convincendo. Quando arriverà la vittoria della Premier League si inizierà a trattare più concretamente.