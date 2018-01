Dopo anni in cui l’unica tratta ipotizzabile era Europa-Cina, in cui i capitali cinesi hanno invaso il mercato europeo, negli ultimi mesi sempre più spesso si sono invertite le parti: è in atto una consistente fuga dal campionato asiatico, che vede coinvolti alcuni tra i giocatori più rappresentativi in precedenza sbarcati in Oriente. Ma vale per tutti?: gli Hammers stanno provando a riportare in Premier l’ex centravanti della nazionale, tristemente famoso per il tragicomico rigore che contribuì all’eliminazione dell’Italia da Euro 2016., il primo in Serie A, al Genoa di Ballardini, mentre la punta del Tianjin Quanjian dovrebbe andare in Germania al Borussia Dortmund, per sostituire il partente Aubameyang.Pochi mesi fa, precisamente il 14 agosto,, nello sconcerto di tifosi e addetti ai lavori,. I dubbi sull’operazione, a loro modo leciti, sono stati spazzati via prestazione dopo prestazione dal ventinovenne brasiliano, che ha cambiato volto al centrocampo dei blaugrana, divenendo uno degli artefici di una stagione ad oggi da record.: dopo alcuni mesi incolore allo Shanghai Shenhua è nuovamente tornato a casa, al Boca Juniors, questa volta sembra definitivamente., in quanto il proprietario è lo stesso: Suning.Prima, promettente attaccante proprio dello Jiangsu accostato svariate volte all’Inter, che è clamorosamente, in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni di euro.che Ausilio e Sabatini avevano messo in piedi, anch'egli in forza alla squadra allenata da Capello. Il centrocampista ex Chelsea aveva palesato in modo chiaro la sua volontà: voleva l’Inter.: la proprietà ha lentamente ma inesorabilmente chiuso le porte all arrivo del mediano in italia. Motivazione? Lo Jiangsu è una nave nel bel mezzo di una tempesta: l'ultima stagione si è salvato per il rotto della cuffia, e quest’annata è iniziata con presagi ancor più inquietanti dopo lo 0-8 subito in amichevole contro il CSKA Sofia., non potendosi permettere di indebolire ulteriormente la compagine asiatica,Spalletti ha esplicitamente chiesto un centrocampista con quelle caratteristiche: dinamico e allo stesso tempo tecnico, pronto per giocare da subito e con il giusto grado di esperienza per essere già decisivo. Ebbene,Chissà, magari all'ultimo Sabatini proverà a dirottare all'Inter il franco-camerunese(ex Siviglia richiesto in Spagna da Espanyol, Malaga e Deportivo La Coruna), attualmente in forza al club cinese dell'Hebei Fortune e inizialmente scelto come erede di Ramires al Jiangsu Suning., il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com