C'è un'Inter che sorride, in campo, e che si prepara a vivere un lunch match domenicale con un San Siro tutto esaurito e con la voglia di non fermare la propria corsa verso la vetta della classifica. C'è però anche un'altra Inter che guarda al mercato storcendo il naso e prossimamente, alzando la voce. No, questa volta non c'entra Suning nè il mercato in entrata complicato dal Fair Play Finanziario, bensì la gestione che il Benfica sta avendo dell'ex-nerazzurro Gabigol.



SOLO 148 MINUTI - L'allenatore Rui Vitoria non riesce a dargli spazio, solo 148 minuti in questa stagione e mai una gara intera disputata senza sostituirlo neanche in Coppa di Portogallo dove, tra l'altro, Gabigol ha trovato anche l'unica rete stagionale. Questione di gerarchie e di una rincorsa al Porto che in campionato è tutt'altro che semplice da completare.



INTER FURIOSA - Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo portoghese Record l'Inter è letteralmente furiosa con il Benfica e il direttore sportivo Ausilio ha già informato la dirigenza delle Aquile che a gennaio si ritratterà il prestito. Gabigol, come appreso da Calciomercato.com dovrebbe ritornare in nerazzurro per trovare poi una nuova squadra disposta a farlo giocare da titolare fino al termine dell'anno. Non è escluso che la punta possa anche tornare in Brasile dove avrebbe gli spazi giusti per provare a conquistarsi, sul campo, una chiamata in vista dei Mondiali.