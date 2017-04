L'edizione odierna di TuttoSport accende i riflettori sull'Inter e spiega come la società nerazzurra sia poco soddisfatta di Miranda e Banega, tornati in condizioni atletiche molto discutibili dall'impegno con le proprie nazionali.



"La mancata reazione della squadra alla rimonta della Fiorentina, ha ulteriormente dimostrato come i giocatori nerazzurri abbiano veramente staccato la spina dopo la sconfitta interna con la Sampdoria che ha segnato l’addio alla rincorsa Champions. Da allora, ogni qualvolta si è presentata una difficoltà, l’Inter è crollata, a conferma che sia più che corretta la scelta di Ausilio e degli altri dirigenti di cercare un uomo forte da affiancare al tecnico la prossima stagione. La società, fra l’altro, è furiosa per la condizione, fisica e mentale, con cui Miranda e Banega sono tornati dagli ultimi impegni con le nazionali".