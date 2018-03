Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore brasiliano dell'Inter, Joao Miranda è tornato in grande forma e si appresta a vivere un finale di stagione ad altissimo livello. Nonostante tutto, però, il suo futuro in nerazzurro è ancora in bilico. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2019 e non esiste al momento una trattativa per rinnovarlo.