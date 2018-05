Messaggio d'amore, quello di Rafinha, nell'immediato post Inter-Juventus a tutto il popolo nerazzurro: "In così poco tempo un sentimento che non posso spiegare. Orgoglioso di formar parte di questa squadra, più uniti che mai non smettiamo di crederci". Il brasiliano, arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona, vuole restare all'Inter, è felice all'Inter, con la stessa dirigenza nerazzurra che vuole confermare il figlio di Mazinho. E in agenda c'è un nuovo appuntamento col Barça.



INCONTRO COL BARCELLONA - Come scrive Sport, nei prossimi giorni il padre agente del calciatore incontrerà la dirigenza catalana per capire le intenzioni del Barça, con Mazinho che renderà chiara la volontà del figlio di restare all'Inter. I nerazzurri sono pronti a discutere dell'acquisto a titolo definitivo, ma a una cifra minore rispetto ai 35 stabiliti in inverno, o a chiedere un nuovo prestito. E anche dalla Spagna sono ottimisti circa una sua permanenza in nerazzurro per la prossima stagione, al momento è questa l'opzione più concreta.