Il Santos insiste per Gabigol, attaccante brasiliano di proprietà dell'Inter ora in prestito al Benfica. Pronto a lasciare il Portogallo, il club brasiliano che lo ha cresciuto vuole riportarlo a casa. Come riporta UOL Esporte, la società nerazzurra, per cedere in prestito per un anno e mezzo, ha chiesto 1,5 milioni di dollari: il Peixe aspetta ad affondare il colpo, in attesa di raccogliere i fondi necessari.