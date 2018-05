Gabigol, attaccante ora al Santos ma di proprietà dell'Inter, parla a Folha, giornale di San Paolo: "Non è successo niente in Europa, quando ho sbagliato ho sempre chiesto scusa. Non mi aspettavo di andarci per poi tornare a casa, ma ho preso tutto questo come esperienza di vita. Potrebbe darsi che, alla fine, la mia strada possa essere quella di restare qui".