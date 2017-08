L'attaccante brasiliano dell'Inter, Gabigol ha scelto il Benfica. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i due club stanno perfezionando proprio in queste ore l'operazione di mercato: prestito oneroso, secco. E i nerazzurri potrebbero risparmiare soldi importanti da investire subito su altri fronti. Una buona scelta anche in prospettiva: il Benfica gioca in Champions, trampolino ideale per il rilancio di un giocatore che l'Inter la scorsa estate ha pagato intorno ai 30 milioni di euro.