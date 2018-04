Solo 8 partite giocate che non sono bastate a portare il Santos in finale del torneo Paulistao, ma che hanno riconsegnato al calcio brasiliano il vero Gabriel Barbosa che con 4 gol segnati nel campionato dello stato di San Paolo è tornato a tutti gli effetti Gabigol ed è stato premiato nella top 11 del torneo. Un premio che fa felice in parte anche l'Inter club proprietario del suo cartellino e che continua ad interrogarsi sul suo futuro in vista dell'estate.



CHE FUTURO? - Attualmente l'attaccante classe '96 è in prestito fino al 31 dicembre 2018 al Santos che per prelevarlo dall'Inter (era in prestito al Benfica fino allo scorso gennaio) ha versato una cifra di 1,5 milioni di euro nelle casse nerazzurre pagando, però, soltanto una parte del suo stipendio da 3 milioni annui che percepiva a Milano. Gabriel Barbosa ha già più volte ribadito di gradire la permanenza in Brasile con il Santos che avrebbe anche una clausola in suo favore per il prolungamento di un'altra stagione del prestito, ma il futuro della punta resta un rebus.



DILEMMA DI BILANCIO - Un rebus soprattutto di bilancio perchè proprio dal Santos l'Inter lo prelevò lo scorso 27 agosto 2016 per una cifra di poco superiore a 33 milioni e con una commissione agli agenti di poco inferiore a 3,7 milioni. Di fatto al 30 giugno 2018 il costo storico del suo cartellino al netto degli ammortamenti sarà di circa 20,5 milioni, una cifra che si abbasserà fino a 17,1 milioni al 31 dicembre 2018, giorno della scadenza dell'attuale prestito al Santos. Gabigol ha inoltre un contratto in scadenza il 30 giugno 2021 con i nerazzurri da 3 milioni annui, una cifra ad oggi ben lontana dal suo reale valore.



NUOVO PRESTITO "ALLA KONDOGBIA"? - L'Inter è disposta a cederlo, ma non ha alcuna intenzione di fare minusvalenza. Un nuovo prestito (possibilmente in Europa) già a giugno e con l'inserimento di un obbligo di riscatto condizionato a 20 milioni potrebbe essere la scelta più interessante da percorrere. Come per Kondogbia, dilazionando di un ulteriore anno l'incasso, si arriverebbe al 30 giugno 2019 con la possibilità di realizzare anche una piccola plusvalenza da circa 7 milioni di euro. Sperando che l'avventura in Brasile regali altri successi e che Gabriel Barbosa possa tornare ad essere Gabigol.