L'ira sfogata su una bottiglietta scalciata e una pettorina lanciata, Gabigol non ha preso bene l'ennesimo mancato ingresso in campo. Contro l'Inter si è scaldato per diverso tempo, salvo poi non entrare in gioco nella sconfitta contro la Sampdoria: come scrive la Gazzetta dello Sport, nessun provvedimento è stato preso dalla società nerazzurra nei confronti dell'ex Santos.