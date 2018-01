Dopo le parole di Rodrigao, attaccante del Santos che gli ha dedicato il gol, arrivano anche quelle di Jair Ventura, tecnico dei brasiliani, che avvicinano un po' di più Gabigol al ritorno in Brasile. Questo quanto dichiarato a Globo Esporte: "So già tutto (della trattativa, ndr) e so bene come poterlo utilizzare in campo. Adesso, però, non posso dire nulla".



Come riportano i media brasiliani, il Santos è pronto a chiudere con un prestito oneroso (1,5 milioni di euro) di 18 mesi e conseguente riduzione del'ingaggio dell'attaccante classe '96, che verrà pagato in parte anche dal club brasiliano. Gabigol torna al Santos: questione di ore.