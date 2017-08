Ultimi giorni frenetici per il mercato dell'Inter, anche in uscita: ancora diversi i giocatori non contemplati nel progetto di Spalletti e la coppia Ausilio-Sabatini è al lavoro per cercare loro una sistemazione. Tra questi c'è anche Gabigol che potrebbe aver trovato la piazza giusta per rilanciarsi: la notizia lanciata da A Bola questa mattina ha trovato conferme in Italia, il Benfica insiste per il brasiliano e nelle ultime ore, riferisce Sky Sport, i contatti sono stati positivi.



FORMULA E NODO INGAGGIO - I portoghesi hanno messo Gabigol in cima alla lista delle priorità e stanno discutendo con i nerazzurri per il prestito, primo scoglio da superare la durata: le Aquile vorrebbero un biennale, mentre l'Inter preferirebbe concedere una sola stagione. Altro nodo da scogliere quello legato all'ingaggio dell'attaccante brasiliano: pesano i suoi 2,7 milioni di euro netti a stagione e il Benfica non vorrebbe accollarsene l'intero pagamento in caso di prestito annuale. I contatti tra Benfica e Inter proseguono, presto sarà definito il futuro di Gabigol.