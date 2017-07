Dopo le vacanze trascorse in Brasile, Gabigol è pronto a fare il suo ritorno in Europa. Queste le parole del giocatore nerazzurro: "Anche in vacanza mi sono tenuto in forma fisicamente e mentalmente - si legge sulle colonne di Lance! - Ho lavorato durante questo periodo per farmi trovare pronto al rientro in Europa(sotto la supervisione di Thiago Logo che lo accompagna dai tempi del Santos ndr). Ora devo proseguire su questa strada in vista della prossima stagione. Come succede sempre - ha spiegato il numero 96 nerazzurro - all'inizio di ogni annata ci sono grandi aspettative da parte nostra e da parte di chi ci segue. Giocherò un altro anno in Europa, sarò più maturo e preparato per giocare al mio meglio. Questo è il miglioramento che devo mostrare, dentro e fuori dal campo. Io ci credo".