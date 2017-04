Un post condiviso da YutoNagatomo (@yutonagatomo55) in data: 19 Apr 2017 alle ore 14:29 PDT

ci è ricascato e dopo le polemiche susseguite alla sua presenza allo Juventus Stadium in cocasione della gara di andata dei quarti di finale di Champions League fra i bianconeri e il Barcellona,in virtù di un nuovo legame con la squadra allenata da Massimiliano Allegri e protagonista al Camp Nou di uno storico passaggio in semifinale.Gagliardini si è infatti ritrovato insieme ai compagni di squadra Samir, Marco, Daniloe Yutoper guardare tutti insieme la partita a casa del terzino giapponese. Il video è stato poi postato sul profilo instagram dello stesso Nagatomo a cui Gagliardini ha ovviamente regalato un like.Tutto normale? Ovviamente, se non fosse per un altro like lasciato nel corso della serata da Gagliardini ad un altro post, stavolta di Leonardo, che ha postato sul proprio profilo instagram la foto dello spogliatoio bianconero in festa dopo il passaggio del turno.e che ha scatenato l'ennesima rabbia dei tifosi nerazzurri nei suoi confronti. "Se vuoi andare alla Juve, portaci 40 milioni" è il commento più utilizzato dai fan in rivolta che dopo la presenza allo Stadium non possono e non vogliono credere che il like non sia stato fatto apposta.