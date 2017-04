Il centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini ha parlato dopo la sconfitta patita in casa contro il Napoli: "Abbiamo cercato di fare la nostra partita e ci siamo riusciti, poi abbiamo preso questo gol e nella ripresa si è complicato un po’ tutto. Abbiamo fatto un mese molto negativo, ma dobbiamo cercare di rimanere uniti e lavorare bene durante la settimana: lo dobbiamo fare anche per i tifosi che nonostante tutto ci sostengono sempre in tanti. La mia caviglia sta bene, anche se mi manca ancora un po’ di lucidità. Nelle ultime partite facciamo un po’ più fatica a prendere alti gli avversari, anche se oggi da quel punto di vista c’è stato un netto miglioramento rispetto a Firenze. L’Atalanta? Sapevo che avrebbe fatto bene, ma non pensavo che noi saremmo nella posizione che occupiamo: ora dobbiamo giocare queste ultime partite alla morte."